Украинскую тему так или иначе обсуждают все, однако на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) основные задачи обсуждения другие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь всё таки главное — это развитие двусторонних отношений: в плане двусторонних встреч президента, и развитие и повышение международного авторитета, и так достаточно высокого, такой важной международной организации, как ШОС", — цитирует его слова РИА Новости.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.