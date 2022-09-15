Песков: тема Украины обсуждается везде, но на саммите ШОС другие задачи

Украинскую тему так или иначе обсуждают все, однако на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) основные задачи обсуждения другие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь всё таки главное — это развитие двусторонних отношений: в плане двусторонних встреч президента, и развитие и повышение международного авторитета, и так достаточно высокого, такой важной международной организации, как ШОС", — цитирует его слова РИА Новости.