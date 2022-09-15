Песков: отношения России и Китая многофакторные, Путин и Си постоянно на связи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Москвой и Пекином являются многофакторными. Лидеры государств Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся всё время на связи, отметил он.

"Препятствий развитию отношений нет", — цитирует слова Пескова РИА Новости.