Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Москвой и Пекином являются многофакторными. Лидеры государств Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся всё время на связи, отметил он.
"Препятствий развитию отношений нет", — цитирует слова Пескова РИА Новости.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.