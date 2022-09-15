Политолог Ищенко: США не дают Киеву ракеты ATACMS, потому что боятся реакции РФ

Пентагон продолжит поддерживать киевский режим, но в Вашингтоне будут внимательно оценивать возможную реакцию России, считает политолог Ростислав Ищенко.

Количество американского оружия на Украине будет только расти, заверил эксперт.

"Они поставят ракеты, бьющие и на триста, и на пятьсот километров, если в этом будет смысл", — добавил он.

Всё, чего добивается Белый дом — это затягивание украинского конфликта и несение максимального информационного ущерба российской армии. Ради этого, отметил политолог, США готовы передать ВСУ даже ракеты ATACMS. Но окончательное решение по дальнобойным боеприпасам пока не принято, предположил он в интервью изданию "Военное дело".

"Пока что они (американцы. — Прим. ред.) сидят и размышляют над тем, а каким может быть ответ России? Стоит ли так далеко заходить?" — уверен Ищенко.