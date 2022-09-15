Премьер-министр Испании: не хватает только вторжения зомби

В отличие от главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, чиновники европейских правительств пока не назначили виновников в том, что их экономики тонут. Они просто констатируют: проблемы есть, их много, и мы пока не очень понимаем, что с этим всем делать.
"За последние несколько лет Испании пришлось столкнуться с рядом критических ситуаций, таких как худшая пандемия за последнее столетие, извержение вулкана Ла Пальма, шторм Филомена, оспа обезьян, конфликт на Украине и последовавший за ним экономический кризис. Разве что не было нашествия зомби, — посетовал во время телеинтервью премьер-министр Педро Санчес.
Отвечая на вопрос о низких показателях голосования за его правительство, испанский лидер сказал, что понимает разочарование и гнев людей и работает над тем, чтобы "изменить это мнение”.
Из всех стран ЕС, страдающих от повышения цен за последний год, Испания особенно сильно пострадала от экономических последствий пандемии коронавируса и конфликта на Украине. По данным Национального института статистики,
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.