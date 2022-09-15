Японские власти направили протест в адрес Китая из-за того, что корабль ВМС КНР прошёл через японские территориальные воды в районе префектуры Кагосима.
В Минобороны Японии отметили, что китайское исследовательское судно находилось в территориальных водах несколько часов.
Передвижение корабля ВМС Китая зафиксировали патрульный самолёт сил самообороны Японии P-1 и эсминец класса "Инадзума", передаёт РИА Новости.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.