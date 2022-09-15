Правительство Японии направило протест Китаю из-за прохода корабля ВМС КНР

Японские власти направили протест в адрес Китая из-за того, что корабль ВМС КНР прошёл через японские территориальные воды в районе префектуры Кагосима.

В Минобороны Японии отметили, что китайское исследовательское судно находилось в территориальных водах несколько часов.

Передвижение корабля ВМС Китая зафиксировали патрульный самолёт сил самообороны Японии P-1 и эсминец класса "Инадзума", передаёт РИА Новости.