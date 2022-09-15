Die Welt*: США в ярости из-за заявления Шольца о поставках оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказывается поставлять на Украину некоторые виды вооружений. Вашингтон пришёл в ярость из-за позиции Берлина. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt*.

"Американскому терпению пришёл конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США", — говорится в публикации.

В материале отмечается, что администрация главы Белого дома Джо Байдена считает нерешительный курс Шольца не просто стилистической разницей. Сейчас США поставили под сомнение принципиальную лояльность канцлера Германии в отношении Киева.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.