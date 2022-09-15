Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказывается поставлять на Украину некоторые виды вооружений. Вашингтон пришёл в ярость из-за позиции Берлина. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt*.
"Американскому терпению пришёл конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что администрация главы Белого дома Джо Байдена считает нерешительный курс Шольца не просто стилистической разницей. Сейчас США поставили под сомнение принципиальную лояльность канцлера Германии в отношении Киева.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.