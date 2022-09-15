Боррель: часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что представители ряда стран, входящих в состав ЕС, склоняются к прекращению поддержки киевского режима.

По его словам, Европа не должна демонстрировать слабость, ведь Запад неплохо оснастил Украину. Он призвал европейских политиков сохранить усилия по предоставлению военной и финансовой помощи Киеву.

"Искушение прекратить поддержку есть у части европейского общества, они хотят остановить конфликт, опасаясь роста цен и других негативных последствий", — сказал Боррель в интервью El Mundo.

Кроме того, он добавил, что руководству ЕС следует бороться с подобным образом мышления. Как пояснил глава евродипломатии, власти РФ не планируют сдаваться, поэтому Европа обязана и дальше находиться на стороне Украины.

При этом Боррель подчеркнул: дипломатическое решение украинского конфликта "зашло в тупик", все проблемы решатся на поле боя.