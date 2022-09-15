Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что представители ряда стран, входящих в состав ЕС, склоняются к прекращению поддержки киевского режима.
По его словам, Европа не должна демонстрировать слабость, ведь Запад неплохо оснастил Украину. Он призвал европейских политиков сохранить усилия по предоставлению военной и финансовой помощи Киеву.
"Искушение прекратить поддержку есть у части европейского общества, они хотят остановить конфликт, опасаясь роста цен и других негативных последствий", — сказал Боррель в интервью El Mundo.
Кроме того, он добавил, что руководству ЕС следует бороться с подобным образом мышления. Как пояснил глава евродипломатии, власти РФ не планируют сдаваться, поэтому Европа обязана и дальше находиться на стороне Украины.
При этом Боррель подчеркнул: дипломатическое решение украинского конфликта "зашло в тупик", все проблемы решатся на поле боя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.