Европарламент призывает ФРГ взять на себя ведущую роль в поставках танков Киеву

Глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что власти Германии должны взять на себя ведущую роль в осуществлении поставок тяжёлой артиллерии на Украину и в ближайшее время направить в Киев немецкие танки. Вебер полагает, что это ускорит завершение конфликта.

"Федеральное правительство утверждает, что Германия будет играть ведущую роль в Европе и в будущем европейском оборонном союзе. Вот почему федеральное правительство должно идти вперёд", — цитирует его слова ТАСС.