Dennik N: большинство жителей Словакии поддерживают СВО на Украине

Большая часть граждан Словакии выразила поддержку в адрес России на фоне спецоперации на Украине.

Согласно результатам опроса, 20,6% опрашиваемых хотят, чтобы ситуация завершилась в пользу российской стороны.

"Пятая часть опрошенных хочет чистой победы России. В целом по шкале пожелания победы России склонились более половины респондентов. Около 18 процентов людей ответили, что не знают.", — пишет Dennik N.

Украинцев поддержали 19,9% респондентов.