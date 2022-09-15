Большая часть граждан Словакии выразила поддержку в адрес России на фоне спецоперации на Украине.
Согласно результатам опроса, 20,6% опрашиваемых хотят, чтобы ситуация завершилась в пользу российской стороны.
"Пятая часть опрошенных хочет чистой победы России. В целом по шкале пожелания победы России склонились более половины респондентов. Около 18 процентов людей ответили, что не знают.", — пишет Dennik N.
Украинцев поддержали 19,9% респондентов.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.