Политолог Сергей Марков считает аварию с участием украинского лидера Владимира Зеленского "символом современной Украины".
По его словам, в ДТП участвовал не обычный легковой автомобиль президента, а тяжёлая бронированная машина, которая въехала в легковушку и за малым не лишила жизни её водителя.
"И это символ современной Украины. Президент Украины на иностранной тяжёлой технике убивает граждан Украины, а пропагандистская машина ещё и пытается этим умиляться", — отметил он.
Ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что машина Зеленского попала в ДТП в Киеве.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.