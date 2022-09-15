Марков об аварии с Зеленским: символ современной Украины

Политолог Сергей Марков считает аварию с участием украинского лидера Владимира Зеленского "символом современной Украины".

По его словам, в ДТП участвовал не обычный легковой автомобиль президента, а тяжёлая бронированная машина, которая въехала в легковушку и за малым не лишила жизни её водителя.

"И это символ современной Украины. Президент Украины на иностранной тяжёлой технике убивает граждан Украины, а пропагандистская машина ещё и пытается этим умиляться", — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что машина Зеленского попала в ДТП в Киеве.