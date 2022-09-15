Аналитик Чэнь Хаоян: Китай не будет посредником между РФ и Украиной

Старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян в своём интервью для РИА Новости рассказал, почему Китай не готов быть посредником в российско-украинском конфликте. Он считает, что причиной спецоперации является непрекращающееся подливание масла в огонь со стороны США и Запада, а также расширение НАТО на Восток. Так как Китай выступает стратегическим партнёром России, страна не может допустить своего прямого вмешательства.

"Мы также поддерживали хорошие отношения с Украиной. Китай считает, что конфликт между Россией и Украиной не должен был разгореться, а любые проблемы должны быть решены путем переговоров между двумя сторонами… Мы в целом полагаем, что этот российско-украинский конфликт на самом деле является результатом непрекращающегося подливания масла в огонь со стороны США и Запада, а также результатом расширения НАТО на Восток", — указал он.

Эксперт отметил готовность прямого участия в военном конфликте при наступлении необходимых для этого условий.