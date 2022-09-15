Спецподразделения полиции перекрыли улицу и заварили ворота парламента Армении

В ночь на 15 сентября у армянского парламента прошли массовые митинги с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщается, что протестующие пытались снести ворота Нацсобрания.

Поводом для недовольства граждан стало согласие Пашиняна подписать документ, гарантирующий территориальную целостность Армении. Это было воспринято как готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Местные источники рассказали, что рано утром специальные полицейские подразделения заблокировали улицу Карена Демирчяна в Ереване, где находится парламент страны.

По сообщению Telegram-канала SHOT, после ночной попытки протестующих сломать ворота парламента их решено заварить.