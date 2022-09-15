Китайский аналитик Чэнь Хаоян спрогнозировал итог третьего этапа спецоперации

В китайском аналитическом центре "Тайхэ" спрогнозировали, чем закончится третий этап спецоперации. По словам эксперта Чэнь Хаояна, РФ и Украина сядут за стол переговоров.

"Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров и приведёт к скорейшему завершению спецоперации", — заявил он в интервью РИА Новости.

Для этого, по словам аналитика, необходимы кардинальные перемены на поле боя.