В китайском аналитическом центре "Тайхэ" спрогнозировали, чем закончится третий этап спецоперации. По словам эксперта Чэнь Хаояна, РФ и Украина сядут за стол переговоров.
"Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров и приведёт к скорейшему завершению спецоперации", — заявил он в интервью РИА Новости.
Для этого, по словам аналитика, необходимы кардинальные перемены на поле боя.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.