Президент Сербии Вучич: Европу ждёт самая тяжёлая зима с 1945 года

Президент Сербии Александр Вучич предрёк тяжёлую зиму в Европе и сравнил её с периодом Второй мировой войны. По словам лидера страны, таких перспектив замёрзнуть у ЕС не было за все 77 лет.

Вучич подчеркнул, что скрывать этот факт не имеет смысла.

"Следующие 6,5 месяцев — до 31 марта — будут самыми тяжёлыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и её граждан с 1945 года до сих пор", — заявил сербский президент на выступлении перед парламентом.

Кроме того, Вучич напомнил, что, несмотря на давление со стороны Запада, Сербия не признавала и не признаёт независимость Косово.