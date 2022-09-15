Все государства-члены ООН должны и раз и навсегда отказаться от применения ядерного оружия, заявил председатель Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши.
"Мы не были столь близки к настоящему ядерному конфликту, как в этом году, со времен Карибского кризиса", — отметил он в интервью ТАСС.
По словам дипломата, ядерное оружие должно перестать быть рычагом политического давления раз и навсегда. Все страны-члены ООН должны отказаться от использования этого инструмента.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.