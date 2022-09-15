ООН: мир подошёл к ядерному конфликту ближе, чем во времена Карибского кризиса

Все государства-члены ООН должны и раз и навсегда отказаться от применения ядерного оружия, заявил председатель Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши.

"Мы не были столь близки к настоящему ядерному конфликту, как в этом году, со времен Карибского кризиса", — отметил он в интервью ТАСС.

По словам дипломата, ядерное оружие должно перестать быть рычагом политического давления раз и навсегда. Все страны-члены ООН должны отказаться от использования этого инструмента.