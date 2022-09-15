FT: США хотят "надавить" на банки Турции, которые подключились к системе "Мир"

Американские власти при поддержке Евросоюза планируют заставить Турцию прекратить помогать России обходить западные санкции. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, Вашингтон намерен "надавить" на турецкие банки, которые сотрудничают с РФ в экономической сфере и подключились к платёжной системе "Мир". В статье сказано, что США негативно оценивают такое партнёрство Анкары и Москвы.

"Внимание Соединённых Штатов сосредоточено на банках Турции, интегрированных в платёжную систему РФ", — подчёркивается в материале.

Кроме того, FT отмечает, что ЕС собирается сформировать делегацию, которая отправится в Турцию и проверит, действительно ли Анкара помогает Москве преодолевать санкционное давление со стороны Запада.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны недооценили Россию, поэтому столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом.