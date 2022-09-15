Американские власти при поддержке Евросоюза планируют заставить Турцию прекратить помогать России обходить западные санкции. Об этом пишет Financial Times.
По информации издания, Вашингтон намерен "надавить" на турецкие банки, которые сотрудничают с РФ в экономической сфере и подключились к платёжной системе "Мир". В статье сказано, что США негативно оценивают такое партнёрство Анкары и Москвы.
"Внимание Соединённых Штатов сосредоточено на банках Турции, интегрированных в платёжную систему РФ", — подчёркивается в материале.
Кроме того, FT отмечает, что ЕС собирается сформировать делегацию, которая отправится в Турцию и проверит, действительно ли Анкара помогает Москве преодолевать санкционное давление со стороны Запада.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны недооценили Россию, поэтому столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом.
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