Председатель Генассамблеи ООН Кёрёши: "Мы нуждаемся в сотрудничестве с Россией"

Деятельность Организации Объединенных Наций (ООН) невозможна без сотрудничества с Россией. Только так можно решать представляющие общий интерес вопросы.

По словам председателя 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши, в последнее время наметилась тенденция по снижению доверия между государствами-членами ООН, и это требуется остановить. Обсуждение многих глобальных вопросов попросту невозможно без участия России.

"Мы хотим, чтобы Россия была в этом процессе. Мы нуждаемся в сотрудничестве с Россией", — отметил дипломат в интервью агентству ТАСС.

Он уточнил, что пока неясно, как закончится украинский кризис, но международная система сотрудничества нуждается в укреплении, и Россия должна в этом участвовать.