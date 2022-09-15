В казахстанской столице прошли публичные слушания, в ходе которых горожане поддержали идею переименовать Нур-Султан обратно в Астану.
Накануне муниципалитет попросил жителей столицы высказать своё мнение по поводу переименования города. Для максимального охвата был выбран онлайн-формат публичных слушаний.
"Мы благодарны первому президенту, но само название, может быть, было поспешным", — заявил замдиректора института истории государства Буркитбай Аяган.
Также власти озвучили, что в 2019 году переименование Астаны в Нур-Султан обошлось бюджету в 30 миллионов тенге (более 63 тысяч долларов), но обратная смена названия потребует меньших расходов, так как в стране был введён электронный документооборот.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.