Жители Нур-Султана поддержали переименование столицы Казахстана в Астану

В казахстанской столице прошли публичные слушания, в ходе которых горожане поддержали идею переименовать Нур-Султан обратно в Астану.

Накануне муниципалитет попросил жителей столицы высказать своё мнение по поводу переименования города. Для максимального охвата был выбран онлайн-формат публичных слушаний.

"Мы благодарны первому президенту, но само название, может быть, было поспешным", — заявил замдиректора института истории государства Буркитбай Аяган.

Также власти озвучили, что в 2019 году переименование Астаны в Нур-Султан обошлось бюджету в 30 миллионов тенге (более 63 тысяч долларов), но обратная смена названия потребует меньших расходов, так как в стране был введён электронный документооборот.