TAC: ЕС похож на больного, грозящего отключить собственное жизнеобеспечение

Европейский союз напоминает больного человека, который пытается отключить себя от оборудования жизнеобеспечения, сообщает The American Conservative.

Автор материала Ласло Бернат Веспреми отметил, что власти ЕС игнорируют проблемы граждан и пытаются преуменьшить негативные последствия энергокризиса. По его словам, руководители одной из самых крупных газовых корпораций Европы посоветовали жителям ФРГ ходить по лестницам пешком, чтобы быстрее согреваться.

Он также обратил внимание на то, что европейцам рекомендуют запасаться тёплыми свитерами, ведь зимой температура в их домах будет подниматься всего до 18 градусов.

Кроме того, журналист подчеркнул: немцев предупреждают о возможных отключениях электричества в холодный период. Автор убеждён в том, что всё это приведёт к общественным волнениям и проблемам в промышленной сфере. Глобалистская элита, указал Веспреми, закрывает глаза на реальное положение дел в Европе.

"ЕС похож на больного человека, грозящего отключить собственное жизнеобеспечение", — сказано в статье.