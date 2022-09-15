Эрдоган заявил о поддержке Баку: Армении нужно свернуть с "ошибочного пути"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению "свернуть с ошибочного пути". По мнению лидера страны, именно Ереван нагнетает обстановку и не выполняет соглашения, подписанные ранее.

Как подчеркнул Эрдоган, Армения демонстрирует "агрессивную позицию".

"Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути! На фоне последних событий на Южном Кавказе, вновь громогласно заявляю всему миру: Турция поддерживала и продолжит поддерживать братьев в Азербайджане!", — заявил Эрдоган на брифинге.

По мнению турецкого лидера, Ереван должен полностью выполнить соглашения и прекратить эскалацию.