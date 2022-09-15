Гипотетическая ядерная война между США и РФ приведёт человечество к "величайшей катастрофе". Такое мнение выразил старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.
В интервью РИА Новости он отметил, что российский лидер Владимир Путин и американский президент Джо Байден не собираются использовать ядерное оружие, несмотря на напряжённую ситуацию в мире.
Как пояснил эксперт, украинский конфликт спровоцировал многочисленные дискуссии о возможном начале Третьей мировой войны. При этом он выразил надежду на то, что такого сценария всё-таки удастся избежать.
"При смертоносности ядерных арсеналов США и РФ, ядерная война приведёт к величайшей катастрофе для человечества", — считает аналитик.
Он также добавил, что Москва и Вашингтон не мечтают о таком "финале" и проявляют сдержанность. Специалист подчеркнул: Россия и без ядерного оружия способна решительно противостоять западным санкциям и политическому давлению.
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