Аналитик из КНР Чэнь Хаоян: ядерная война РФ и США приведёт мир к катастрофе

Гипотетическая ядерная война между США и РФ приведёт человечество к "величайшей катастрофе". Такое мнение выразил старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.

В интервью РИА Новости он отметил, что российский лидер Владимир Путин и американский президент Джо Байден не собираются использовать ядерное оружие, несмотря на напряжённую ситуацию в мире.

Как пояснил эксперт, украинский конфликт спровоцировал многочисленные дискуссии о возможном начале Третьей мировой войны. При этом он выразил надежду на то, что такого сценария всё-таки удастся избежать.

"При смертоносности ядерных арсеналов США и РФ, ядерная война приведёт к величайшей катастрофе для человечества", — считает аналитик.

Он также добавил, что Москва и Вашингтон не мечтают о таком "финале" и проявляют сдержанность. Специалист подчеркнул: Россия и без ядерного оружия способна решительно противостоять западным санкциям и политическому давлению.