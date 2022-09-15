Господство американского доллара на глобальном энергетическом рынке может быть сломлено совместными усилиями Китая и России.
Валюта США пока доминирует на мировых рынках энергопродуктов, но ситуация может вскоре изменится, считают аналитики китайского издания Global Times. Вместе Пекин и Москва ослабят доллар, что уже происходит.
"Китаю, России и другим странам становится все более настоятельно необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломить господство доллара США на энергетическом рынке", — отмечают эксперты.
Они напомнили, что в расчётах за энергоносителя всё чаще используются недолларовые валюты, и эта тенденция будет только усиливаться.
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