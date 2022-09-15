Global Times: Китай может объединиться с Россией, чтобы лишить США господства

Господство американского доллара на глобальном энергетическом рынке может быть сломлено совместными усилиями Китая и России.

Валюта США пока доминирует на мировых рынках энергопродуктов, но ситуация может вскоре изменится, считают аналитики китайского издания Global Times. Вместе Пекин и Москва ослабят доллар, что уже происходит.

"Китаю, России и другим странам становится все более настоятельно необходимо активизировать сотрудничество, чтобы сломить господство доллара США на энергетическом рынке", — отмечают эксперты.

Они напомнили, что в расчётах за энергоносителя всё чаще используются недолларовые валюты, и эта тенденция будет только усиливаться.