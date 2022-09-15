Конгрессвумен ван Дайн: США может грозить "холодная и смертоносная зима"

Соединённые Штаты Америки может столкнуться с холодной и "смертоносной" зимой, как в Европе из-за политики властей США, заявила конгрессвумен Бет ван Дайн.

По мнению политика, президент страны Джо Байден уже не контролирует ситуацию на топливном рынке.

"Байден прекращает разработку нефти и природного газа в США. В то время как Европу ждёт тёмная, холодная и смертоносная зима, мы можем избежать катастрофы в нашей богатой энергоносителями стране", — заявила конгрессвумен на своей странице в Сети.

По мнению ван Дайн, чтобы избежать катастрофы, нужно "положить конец" решениям партии демократов.