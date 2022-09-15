Соединённые Штаты Америки может столкнуться с холодной и "смертоносной" зимой, как в Европе из-за политики властей США, заявила конгрессвумен Бет ван Дайн.
По мнению политика, президент страны Джо Байден уже не контролирует ситуацию на топливном рынке.
"Байден прекращает разработку нефти и природного газа в США. В то время как Европу ждёт тёмная, холодная и смертоносная зима, мы можем избежать катастрофы в нашей богатой энергоносителями стране", — заявила конгрессвумен на своей странице в Сети.
По мнению ван Дайн, чтобы избежать катастрофы, нужно "положить конец" решениям партии демократов.
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