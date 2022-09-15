Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник позвонил президенту России Владимиру Путину, разговор длился полтора часа. Лидеры стран обсуждали Украину, Шольц также призвал Путина прекратить специальную военную операцию.

По мнению политолога Марата Баширова, теперь "картинка стала проясняться".

Эксперт акцентировал внимание на то, что именно канцлер Германии позвонил Путину с предложением о прекращении СВО, а не президент США Байден или, например, лидер Франции Макрон.

"Все его предложения — это фактически всё о капитуляции. Почему выбрали Шольца, а это явно коллективное решение Запада, тоже ясно. Попытка информационного реванша за проигрыш во Второй мировой войне", — объяснил аналитик в своём Telegram-канале.