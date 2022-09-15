Президент Казахстана Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде

Токаев намерен присутствовать на саммите членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде", — гласит сообщение ведомства.

В публикации уточняется, что по итогам саммита запланировано подписание ряда документов. Также в Самарканде Токаев намерен провести двусторонние встречи с президентами других государств сотрудничества.