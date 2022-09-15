Шольц: Путин не считает ошибкой начало российской спецоперации на Украине

Российский лидер Владимир Путин остался при своих взглядах на украинский конфликт. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

На пресс-конференции, организованной после телефонных переговоров с Путиным, руководитель немецкого кабмина отметил, что ФРГ не собирается разрывать все связи с РФ, несмотря на многочисленные проблемы в отношениях между государствами.

"Поговорив с Путиным, не могу сказать, что он считает ошибкой начало спецоперации на Украине", — сказал Шольц.

Он подчеркнул: риторика Москвы по поводу событий на территории Украины остаётся прежней. На брифинге канцлер ФРГ также добавил, что пытался призвать Путина к скорейшему завершению боевых действий и выводу войск.

Шольц и Путин провели телефонную беседу во вторник, 13 сентября. Они затронули темы, связанные с работой Запорожской АЭС, гуманитарной помощью и дипломатическим урегулированием конфликта.