Зубец: при взрыве Запорожской АЭС будут заражены обширные территории России

ВСУ продолжают обстреливать атомную станцию в Запорожье, чтобы шантажировать Россию радиоактивным заражением обширных территорий.

Если ЗАЭС будет разрушена, облако радиоактивных веществ ветрами унесёт на запад, то есть на территорию РФ, рассказал глава Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец изданию "Украина.ру".

По его словам, очистка заражённой местности очень дорого обойдётся российскому бюджету.

"Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории, это огромные деньги", — добавил эксперт.