ВСУ продолжают обстреливать атомную станцию в Запорожье, чтобы шантажировать Россию радиоактивным заражением обширных территорий.
Если ЗАЭС будет разрушена, облако радиоактивных веществ ветрами унесёт на запад, то есть на территорию РФ, рассказал глава Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец изданию "Украина.ру".
По его словам, очистка заражённой местности очень дорого обойдётся российскому бюджету.
"Россия будет вынуждена бороться с очень серьёзным загрязнением на большой территории, это огромные деньги", — добавил эксперт.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.