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Армянская оппозиция начала процесс импичмента Пашиняна

Мир

Массовые протесты, вызванные требование отправить в отставку премьер-министра Армении Николу Пашиняна привели к запуску оппозиционными депутатами страны процесса импичмента.

Армянская пресса сообщила, что политики-оппозиционеры ночью пришли в парламент и начали подготовку к импичменту Пашиняна.

Кроме того, оппозиция призвала "примкнуть" к процессу и политиков из правящей партии, передаёт rueconomics.ru.

Согласно информации, до объявления импичмента не хватает 18 голосов.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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