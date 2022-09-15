Массовые протесты, вызванные требование отправить в отставку премьер-министра Армении Николу Пашиняна привели к запуску оппозиционными депутатами страны процесса импичмента.
Армянская пресса сообщила, что политики-оппозиционеры ночью пришли в парламент и начали подготовку к импичменту Пашиняна.
Кроме того, оппозиция призвала "примкнуть" к процессу и политиков из правящей партии, передаёт rueconomics.ru.
Согласно информации, до объявления импичмента не хватает 18 голосов.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.