Daily Mail: стражник упал в обморок возле гроба королевы Елизаветы II

Стражник, который нёс дежурство возле гроба почившей британской королевы Елизаветы II потерял сознание.

Согласно информации, военный упал в обморок с трибуны во время церемонии прощания с монархом.

"Стражник упал в обморок с трибуны во время дежурства рядом с гробом королевы", — сообщил Daily Mail.

Из-за инцидента трансляцию прощания с королевой ненадолго прервали. Мужчине оказали помощь медики.