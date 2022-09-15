Стражник, который нёс дежурство возле гроба почившей британской королевы Елизаветы II потерял сознание.
Согласно информации, военный упал в обморок с трибуны во время церемонии прощания с монархом.
"Стражник упал в обморок с трибуны во время дежурства рядом с гробом королевы", — сообщил Daily Mail.
Из-за инцидента трансляцию прощания с королевой ненадолго прервали. Мужчине оказали помощь медики.
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