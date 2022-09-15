Власти Риги запретили петь советскую песню "Катюша"

Власти латвийской столицы запретили исполнять советскую фронтовую песню "Катюша", поскольку она, по их мнению, является одним из "тоталитарных символов" СССР, сообщает EADaily.

По словам руководителя отдела общественных связей полиции самоуправления Риги Тома Садовскиса, закон запрещает использовать "символы тоталитарных режимов" в общественных местах. Так, на улицах города нельзя исполнять гимн Советского Союза и другие песни, которые прославляют СССР, в том числе популярную песню "Катюша".

Также в столице Латвии наказывают за советские флаги и георгиевские ленты.