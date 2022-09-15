В Японии зафиксировали рекордный месячный торговый дефицит почти на $20 млрд

В августе Япония зафиксировала дефицит торгового баланса в размере около 19,6 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем в стране.

Так, за минувший август импорт страны увеличился на 49,9 процент и составив 10,879 трлн иен (порядка 76 млрд долларов). Экспортные показатели выросли на 22,1 процент — около 8,061 трлн иен.