Newsweek: конфликт между Москвой и НАТО может пойти по наихудшему сценарию

Журналисты Newsweek заявили, что конфликт между Москвой и НАТО может пойти по наихудшему сценарию.

Авторы Newsweek заявили, что конфликт между Штатами и Россией начался ещё до украинского кризиса. Страны отказались от своих договорённостей о контроле над ядерными вооружениями и начали разрабатывать новые виды вооружения. Более того, Москва и Вашингтон расширили диапазон обстоятельств, при которых они могут использовать оружие. Это наводит журналистов на мысль, что между странами может начаться полномасштабный военный конфликт.

В своей статье авторы рассказали о симуляторе "План-А", который разработали учёные. На нём они смоделировали сценарий потенциального военного конфликта между РФ и странами НАТО. В результате получилось, что первая ракета полетит с базы, которая находится рядом с Калининградом. Так, по мнению учёных, Россия попытается остановить наступление США. Страны НАТО нанесут тактический ядерный удар с воздуха. После этого Москва отправит 300 боеголовок, которые поразят базы и войска НАТО. Это приведёт к уничтожению большей части Европы.

"Война между Москвой и НАТО может разыграться по ужасному сценарию, который приведет к гибели миллионов людей во всем мире в течение нескольких часов", — заявили авторы статьи.

В ответ на это США запустят 600 ракет по ядерным силам РФ. Пока они будут лететь, Россия отправит в Штаты свои боеголовки. Закончится всё тем, что страны не смогут вести глобальный конфликт.

После ядерной войны жизнь на земле буден невообразима. Наступит ядерная зима, которая усугубит происходящее на нашей планете.