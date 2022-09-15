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Сенат США представил законопроект по внесению РФ в список спонсоров терроризма

Мир

Американские сенаторы представили документ, который позволит внести Россию в список стран-спонсоров терроризма "в обход" Конгресса США и Госдепартамента страны.

Ранее конгрессмены сообщали, что не поддерживают подобную меру.

"Мы прекрасно понимаем, что администрация президента США Джо Байдена придерживается другой точки зрения по этому вопросу. Но я с эти не согласен", — заявил один из авторов документа, сенатор Ричард Блюменталь.

Будет ли принят на рассмотрение законопроект, пока не известно.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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