Американские сенаторы представили документ, который позволит внести Россию в список стран-спонсоров терроризма "в обход" Конгресса США и Госдепартамента страны.
Ранее конгрессмены сообщали, что не поддерживают подобную меру.
"Мы прекрасно понимаем, что администрация президента США Джо Байдена придерживается другой точки зрения по этому вопросу. Но я с эти не согласен", — заявил один из авторов документа, сенатор Ричард Блюменталь.
Будет ли принят на рассмотрение законопроект, пока не известно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.