Генеральная Ассамблея ООН пока не приняла решения о том, разрешить ли президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к её участникам недели сессии высокого уровня.
"Решение будет приниматься в пятницу", — заявили в офисе ООН РИА Новости.
Киев уже подал официальный запрос на обращение Зеленского по видеосвязи к участникам саммита при организации.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.