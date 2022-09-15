В ООН не знают, разрешат ли Зеленскому обратиться к Генассамблее

Генеральная Ассамблея ООН пока не приняла решения о том, разрешить ли президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к её участникам недели сессии высокого уровня.

"Решение будет приниматься в пятницу", — заявили в офисе ООН РИА Новости.

Киев уже подал официальный запрос на обращение Зеленского по видеосвязи к участникам саммита при организации.