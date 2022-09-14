Вашингтон намерены защищать Японию всеми "традиционными средствами" в том числе и с использованием ядерного потенциала, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Такое заявление Пентагон сделал по итогам встречи с главой минобороны Японии.
"Остин подчеркнул готовность Америки защищать Японию с использованием "всего арсенала наших традиционных (вооружений) и ядерных возможностей", — говорится в сообщении американского военного ведомства.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.