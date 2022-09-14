Daily Express: новый союзник Путина даст Москве преимущество в борьбе с Западом

Журналист Daily Express Энтони Ашкеназ заявил, что новый союзник Владимира Путина даст Москве преимущество в борьбе с Западом.

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине Запад ввёл антироссийские санкции. Ашкеназ пишет, что в этот нелёгкий момент Москву поддержали Китай и Индия. Эти страны стали скупать российские энергоносители в больших количествах. Журналист Daily Express полагает, что у Путина скоро появится ещё один новый союзник — Бразилия.

"Бразилия может присоединиться к Индии и Китаю, начав покупать нефть из России со скидкой, что даст серьёзное преимущество Москве, которая стремится заморозить Европу", — заявил Ашкеназ.

Пока Европа пытается снизить свою зависимость от российских энергоносителей, Москва нашла новых покупателей и параллельно снизила поставки в ЕС. Европа оказалась не готова к такому повороту событий. Острый энергетический кризис негативно сказался на экономику западных стран, и, по прогнозам, грядущая зима станет серьёзным испытанием для Европы.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что готов начать сотрудничать с Россией. Ашкеназ пишет, что ещё один крупный покупатель российских энергоносителей лишь поможет Москве наращивать свои доходы. Болсонару уже говорил, что дружба с Путиным позволяет его стране получать удобрения, которые имеют важное значение для агропромышленного сектора Бразилии.

Британский журналист заявил, что Китай, Индия и Бразилия являются "спасательным кругом" для России. Эти страны не только компенсируют Москве убытки от санкций, но ещё и являются крупными игроками, оказывающие давление на Запад.