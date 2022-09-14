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Hill: пока США заняты Россией, всё больше американцев пересекают черту бедности

Мир

Журнал The Hill заявляет, что пока США заняты Россией, всё больше американцев пересекают черту бедности.

Авторы издания пишут, что вашингтонский истеблишмент настолько сильно занят подавлением Москвы и Пекина, что не замечают проблемы в своей стране. В публикации The Hill говорится, что для большинства американцев светят не радостные перспективы с экономической точки зрения. Журналисты сообщают, что инфляция приближается к двухзначному числу, а цены на бензин остаются высокими.

Американские обозреватели пишут, что почти 2/3 граждан США живут от зарплаты до зарплаты. Около 41% американцев считаются малообеспеченными или вовсе живут за чертой бедности. Ссылаясь на опрос, они пишут, что подавляющее большинство американцев не видят в ближайшем будущем никакого улучшения.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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