Журнал The Hill заявляет, что пока США заняты Россией, всё больше американцев пересекают черту бедности.
Авторы издания пишут, что вашингтонский истеблишмент настолько сильно занят подавлением Москвы и Пекина, что не замечают проблемы в своей стране. В публикации The Hill говорится, что для большинства американцев светят не радостные перспективы с экономической точки зрения. Журналисты сообщают, что инфляция приближается к двухзначному числу, а цены на бензин остаются высокими.
Американские обозреватели пишут, что почти 2/3 граждан США живут от зарплаты до зарплаты. Около 41% американцев считаются малообеспеченными или вовсе живут за чертой бедности. Ссылаясь на опрос, они пишут, что подавляющее большинство американцев не видят в ближайшем будущем никакого улучшения.
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