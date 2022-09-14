Сейм Польши проголосовал за резолюцию о репарациях от Германии

Депутаты польского сейма — нижней палаты парламента — подавляющим большинством голосов проголосовали за резолюцию о получении от Германии компенсаций за ущерб, нанесенный республике во время Второй мировой войны.

Резолюция была предложена правящей партией "Право и справедливость". Однако судя по числу депутатов, которые её поддержали, противников идеи получения от Германии репараций в Польше практически нет. За принятие резолюции проголосовали 418 депутатов, четыре парламентария были против, 15 воздержались, 22 не приняли участие в голосовании.

В тексте резолюции Сейм "призывает правительство ФРГ безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны", сообщает ТАСС.

Напомним, ранее лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша будет требовать от Германии репараций в размере 6,2 триллионов злотых (это порядка 1,3 триллионов долларов). В МИД Польши обещали отправить соответствующую ноту в Берлин.

В Германии тему репараций обсуждать отказываются, подчёркивая, что вопрос был закрыт ещё в пятидесятых годах прошлого столетия, когда Польша отказалась от каких-либо претензий. Так что непонятно, чего рассчитывает добиться Польша. Тем более, что Германия является крупнейшим инвестором в экономику этой страны.