Российская ракета повредила насосную станцию в Кривом Роге

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что ракета попала в насосную станцию, в результате чего в реке Ингулец "резко повысился уровень воды". Также он проинформировал о проблемах с мобильной связью в Кривом Роге.