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Российская ракета повредила насосную станцию в Кривом Роге

Мир

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что ракета попала в насосную станцию, в результате чего в реке Ингулец "резко повысился уровень воды". Также он проинформировал о проблемах с мобильной связью в Кривом Роге.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге
ВС РФ нанесли ракетные удары по военной цели в городе Кривой Рог
Global Times: США атаковали сервера РФ и КНР скрытным вирусом Drinking tea
Политолог об успехах ВСУ под Харьковом: "Вдохновило европейскую бюрокоратию"
МЧС России: в Ставропольском крае упал неизвестный летательный аппарат
South Front: командование США спланировало наступление ВСУ под Харьковом
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