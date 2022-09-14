Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что ракета попала в насосную станцию, в результате чего в реке Ингулец "резко повысился уровень воды". Также он проинформировал о проблемах с мобильной связью в Кривом Роге.
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