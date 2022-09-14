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Reseau International: РФ и КНР могут создать альтернативу ООН на базе ШОС

Мир

Авторы французского издания Reseau International заявили, что РФ и КНР могут создать альтернативу ООН на базе ШОС.

Reseau International: РФ и КНР могут создать альтернативу ООН на базе ШОС

Обозреватели Reseau International заявили, что Организация Объединенных Наций (ООН) больше не может выполнять свою функцию. По их мнению, большинство структур уже попали под контроль групп коллективного Запада. Французские журналисты уверены, что ООН не может представлять только малую часть населения, как это происходит. Международной организации требуется альтернатива или глубокое реформирование.

По мнению Reseau International, альтернатива может быть создана на базе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Основателями ШОС являются Китай, Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Авторы отмечают, что ШОС, в отличие от ООН, представляет большую часть населения, потому что там есть Китай и Россия. В этих странах людей живёт намного больше, чем в странах коллективного Запада.

"Так называемое международное сообщество, о котором говорит Запад, — это всего лишь 10-15% населения Земли", — рассказали авторы статьи.

Французские обозреватели уверены, что Запад будет выступать против создания альтернативы ООН. Они заявили, что "маленький западный мир" не желает терять своё положение. Однако отмечают, что западная гегемония постепенно становиться частью истории, а на первый план выходит многополярный мир.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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