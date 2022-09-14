Sohu: Токио пришлось глотать хуанлянь после ответа Путина на провокации

Китайские аналитики Sohu заявили, что Токио пришлось глотать хуанлянь после ответа Владимира Путина на провокации.

Япония с самого начала поддерживала антироссийские санкции. Однако, по мнению китайских аналитиков, Япония ведёт себя двулично, потому что не отказывается от участия в российских газовых проектах. Китайские аналитики в своей статье заявили, что современная Япония — это маленькая страна, которая хочет играть большую роль. Однако это у них не получается, и они находятся в тени Штатов.

Аналитики Sohu отметили, что Япония ведёт себя максимально беспринципно. Токио заявляет, что желает сохранить за собой доли в российском энергетическом проекте "Сахалин-1", но при этом не хотят отменять антироссийские санкции. По словам авторов статьи, в России уже тоже это заметили и ответ Путина не заставит себя ждать.

"Путин прекрасно видит, что Япония действует крайне неуважительно, и в ответ сделал три хода подряд, ударив противника в его слабое место", — заявили авторы Sohu.

Первым ударом стали военные учения на Курилах. По словам авторов статьи, всё это происходило прямо на глазах у встревоженной Японии. Вторым ударом для Токио стала отмена облегчённого въезда японцам на территорию Курил. Третий удар, по мнению аналитиков, стал самым болезненным. Путин усомнился в том, что Страной восходящего солнца нужно называть Японию. Президент заявил, что некоторые регионы РФ находятся восточнее. Исходя из этого, куда логичнее считать Россию такой страной.

"Даже если бы Япония захотела бы что-либо возразить, она не смогла бы этого сделать, так как Путин был прав. Поэтому им пришлось молча глотать хуанлянь", — заявили авторы Sohu.

Хуанлянь — растение, известное своим горьким вкусом. В Китае есть поговорка: "немой человек ест хуанлянь, но не может пожаловаться". Так говорят когда кто-то должен молча переносить обиду, потому что знает, что другой прав.