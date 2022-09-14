Global Times: США атаковали сервера РФ и КНР скрытным вирусом Drinking tea

США применили против России, Китая и других государств опасный вирус Drinking tea, который очень сложно выявить, сообщила китайская журналистка Цао Сики в статье для издания Global Times.

Ранее Агентство национальной безопасности (АНБ) США атаковало сервера китайского Северо-Западного политехнического университета кибероружием, которое отличается большой скрытностью, но китайские эксперты сумели его найти и обезвредить.

По словам Сики, АНБ использовало кибероружие, которое получило название Drinking tea. Это новый опасный вирус, способный прятаться в программах компьютера и незаметно воровать учётные записи и пароли, а потом отправлять эти файлы американской разведке. Drinking tea загружается в сервер и ведёт себя, как обычный фоновый процесс, не вызывающий подозрений. Он способен адаптироваться к изменяющимся условиям и хорошо маскироваться, поэтому его трудно обнаружить, рассказала журналистка.

"Drinking tea может скрытно работать на сервере, отслеживать в режиме реального времени ввод пользователем всевозможных паролей и перехватывать их", — отмечается в статье.

По мнению китайских экспертов, американский вирус мог атаковать не только серверы в Китае, но и в России. Специалисты из КНР подозревают, что АНБ с помощью Drinking tea воровало данные у Японии и Германии.