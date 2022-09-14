South Front: командование США спланировало наступление ВСУ под Харьковом

Американские военные специалисты спланировали наступление Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщили обозреватели издания South Front.

По словам авторов, США помогли Украине совершить контратаку и тем самым перевели украинский кризис в конфликт между РФ и НАТО, который может привести к непредсказуемым последствиям.

"Каждый третий солдат, работающий под украинским шевроном, был гражданином государства-члена НАТО", — отмечается в материале.

Украина направила на захват занятых российскими войсками территорий в Харьковской области девять тысяч военных и 200 единиц тяжелой техники. Таким образом, Киев добился количественного превосходства над союзными силами, сконцентрированными на этом направлении. Россия оценила риски и решила отвести свои войска, предварительно эвакуировав мирных жителей, которые согласились переехать в РФ, напомнили авторы.

Оставив населённые пункты Харьковской области, российская группировка не допустила своего окружения силами ВСУ. Таким образом, был разрушен план Украины и Североатлантического альянса по созданию "котла" вокруг войск РФ, подчёркивается в статье.

Контрнаступление дорого обошлось украинской армии и солдатам НАТО, которые понесли значительные потери. Эксперты издания выразили уверенность, что российско-украинский конфликт перерос в российско-западный, поскольку с Россией теперь воюют страны НАТО.