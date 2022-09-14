Политолог об успехах ВСУ под Харьковом: "Вдохновило европейскую бюрокоратию"

Угрозы Урсулы фон дер Ляйен в адрес РФ показывают, что экономические проблемы ЕС не помешают усилению антироссийских санкций, считает эксперт Сергей Фёдоров.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров уверен, что наступление ВСУ в Харьковской области воодушевило западные страны.

Ранее глава Европейской комиссии признала, что Евросоюз ожидают сложные времена из-за ситуации на Украине.

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен решила, что ЕС всё делает правильно, помогая Украине.

"Изменение ситуации под Харьковом вдохновило фон дер Ляйен и европейскую бюрократию, там считают, что коллективный Запад действует правильно, поддерживая Украину и давя на РФ санкциями", — цитирует слова эксперта "Экономика сегодня".

Фёдоров считает, что поставки оружия на Украину будут лишь нарастать.

"Более конкретные вещи, которые раздирают ЕС, были фон дер Ляйен проигнорированы. Разговор не идёт о хорошей мине при плохой игре, а об агрессивном дискурсе, который сегодня принят в Европе и где в основе лежит ненависть к России", — выразил свою точку зрения политолог.