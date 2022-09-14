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Польша потребовала от России предметы искусства из Пушкинского музея

Мир

Варшава потребовала вернуть семь предметов искусства, которые находятся в Пушкинском музее в Москве. Поляки уверяют, что эти предметы искусства якобы были украдены.

Польша потребовала от России предметы искусства из Пушкинского музея

"Министерство культуры и национального наследия составило семь новых реституционных заявлений, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР во время Второй мировой войны", — заявил вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик заявил, что российскому посольству 12 сентября по этому поводу была передана нота, сообщает РИА "Новости".

Польша не впервые выдвигает претензии на предметы искусства, которые находятся в российских музеях. Владимир Мединский, в то время, когда он был исполняющим обязанности министра культуры РФ, заявлял, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует.

Отметим, накануне лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Варшава не отказывается от идеи потребовать от России компенсации за Вторую мировую войну. Однако Качиньский признал, что получить её от России в настоящее время не представляется возможным.

В Польше периодически предъявляют претензии соседним странам. От Германии требуют репарации в размере 1,3 триллиона долларов, от Чехии — территориальных уступок. Вероятно, это список в дальнейшем будет продолжен.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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