Народная милиция ЛНР: город Кременная остаётся под контролем Республики

По словам представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, силы Республики по-прежнему контролируют город Кременная.

Это сообщение содержится в Telegram-канале ведомства.

Филипоненко отметил, что киевские власти всё так же терроризируют мирных граждан ЛНР в информационном поле, наводя панику многочисленными фейками о том, что населённый пункт теперь контролируется ВСУ. Однако эти заявления — лживые, заверил Филипоненко.