По словам представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, силы Республики по-прежнему контролируют город Кременная.
Это сообщение содержится в Telegram-канале ведомства.
Филипоненко отметил, что киевские власти всё так же терроризируют мирных граждан ЛНР в информационном поле, наводя панику многочисленными фейками о том, что населённый пункт теперь контролируется ВСУ. Однако эти заявления — лживые, заверил Филипоненко.
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