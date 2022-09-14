ВГА Херсонской области: регион имеет надёжную защиту от атак ВСУ

По сообщению пресс-службы администрации Херсонской области, регион достаточно хорошо защищён от возможного наступления украинских войск, которые просто не смогут здесь продвинуться благодаря инженерно-оборонительным сооружениям и поддержке РФ.

В администрации успокоили граждан, назвав ситуацию в регионе стабильной.

"Любые попытки продвижения ВСУ на херсонском направлении невозможны", — сказано в заявлении пресс-службы.