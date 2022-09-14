Уполномоченный Рады сообщил об отказе вести переговоры по военнопленным с ЛДНР

Представляющий официальный Киев уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец дал понять, что отказывается участвовать в переговорах насчёт украинских военнопленных с властями ДНР и ЛНР.

Лубинец добавил, что он согласен разговаривать об освобождении пленных украинских военных исключительно с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.

"Как заявлял и прежде, я не легитимизирую псевдореспублики и не веду переговоры с посредниками в виде так называемых ЛНР и ДНР", — добавил Лубинец в своём Telegram-канале.