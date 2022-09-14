Представляющий официальный Киев уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец дал понять, что отказывается участвовать в переговорах насчёт украинских военнопленных с властями ДНР и ЛНР.
Лубинец добавил, что он согласен разговаривать об освобождении пленных украинских военных исключительно с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой.
"Как заявлял и прежде, я не легитимизирую псевдореспублики и не веду переговоры с посредниками в виде так называемых ЛНР и ДНР", — добавил Лубинец в своём Telegram-канале.
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