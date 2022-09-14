Американский миллиардер признался в разрушении СССР и Украины

Американский миллиардер Джордж Сорос признался, что в течение многих лет вёл деструктивную деятельность по разрушению СССР, России и Украины.

В 2015 году Сорос посетил форум Аsia Society. В ходе общения с журналистом Сорос перечислил свои "проекты": ЮАР, Венгрия, Польша, Китай, СССР.

"Когда советская империя распалась, я туда пришёл и подобрал осколки. Так на смену советской пришла империя Сороса", — заявил 91-летний идеолог всех "оранжевых революций".

По его словам, сейчас он активно продвигает демократию в России, но его влияние не так сильно, как во времена СССР.

"Тогда Союз издыхал, а Европа переживала подъем и расцвет. Сейчас наоборот — Россия возвращается, а Евросоюз падает. Печальная ситуация", — сказал миллиардер.

Также Сорос отметил, что причастен к смене власти в Киеве. Он сообщил, что все люди, которые стали руководить Украиной после 2014 года, так или иначе связаны с его фондом.

"Мы все на связи, и это прекрасно. Четверть века работы окупились", — добавил Сорос.

Выходец из семьи венгерских эмигрантов, Джордж Сорос известен, как разработчик, идейный вдохновитель и спонсор оранжевых революций по всему миру. С помощью своего фонда, он свергает правительства, настроенные дружественно по отношению к России. Сценарий везде одинаковый: в стране создается система гуманитарных фондов, "Открытых обществ", некоммерческих организаций, которые вкладывают в умы молодежи "идеи свободы, равенства, братства". Потом кураторы выводят этих людей на протестные акции.