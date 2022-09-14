По информации пресс-службы военно-гражданской администрации Харьковской области, на территорию России въехали более 20 тысяч жителей региона, покинувших Изюм, Балаклею, Купянск, Волчанск, а также другие города и посёлки.
Как сообщили в администрации корреспонденту РИА Новости, все эти люди бежали в РФ, надеясь "спастись от киевского режима".
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